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Polisiye olaylar

Lefkoşa’da, trafik kazası yapan şahsın tasarrufunda 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildi ve tutuklandı. 

18 Şubat 2022 Cuma 14:15
Polisiye olaylar

Lefkoşa’da, trafik kazası yapan şahsın tasarrufunda 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildi ve tutuklandı. 
Polis Basın Bülteni’ne göre, Ortaköy’de meydana gelen trafik kazası sonrasında, araç sürücüsü G.E.’nin (E-36) şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. 
Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor. 
Güzelyurt’ta ise devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafıdan şüpheli hareketleri sonucu S.K.’nin (E-42) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen N.Ö. (E-39) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. 
GAZİMAĞUSA’DA SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ
Gazimağusa’da, R.G.’nin (K-42), emlakçı olmadığı halde kendisini emlakçı olarak tanıtıp, Köprülü’de bulunan bir ikametgah için satış sözleşmesi hazırlanmasını sağlayıp, sahte davranışla bir şahıstan komisyon ücreti olarak 3 bin STG nakit para temin ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. 

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GİRNE’DE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ
Girne’de, 2021 yılı Eylül-Ekim ayları arasında, kripto para alışverişi yapılan bir dijital platformda, bir şahsa ait kripto para cüzdanından hesap sahibinin rızası olmaksızın toplam 350 bin ABD doları değerindeki 101.1 Ethereum cinsi kripto paranın başka hesaplara aktarılmak suretiyle toplamda 121 bin 982 ABD Dolarına çevirilerek sahtekarlıkla para temin edildiği tespit edildi. 
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen E.F.S. (E-38), dün tespit edilerek tutuklandı. 
GİRNE’DE DÜKKAN AÇMA, HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR
Girne’de meydana gelen “Dükkan Açma, Hırsızlık ve Kasti Hasar” meseleleri ile ilgli yürütülen soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı olarak görülen C.M.K. (E-31) tutuklandı. 
Bahse konu şahsın yapılan sorgulamasında, Girne’de faaliyet gösteren bir spor salonunu açarak  içerisinden bir adet dizüstü bilgisayar, yazıcı, POS cihazı, 10 adet tişört, bluetooth kulaklık, 1 çift ağırlık dambıl, 1000 TL bozuk para, 1 çift boks eldivenini ve bir marketin para kasası içerisinden                3 bin TL nakit para ve bir adet dizüstü bilgisayarı çaldığı, ayrıca yine Girne’de faaliyet gösteren bir butik otele ait odanın kapısına hasar vererek içeriye girdikten sonra, oda içerisinde bulunan iki adet televizyonun ekranları kırmak suretiyle hasara uğrattığı ve içerisinde cürüm işlemek kastıyla bir bankaya ait vitrin camını, bordür taşı ile kırmak suretiyle hasara uğrattığı sırada bankanın güvenlik alarmının çalması üzerine olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor. 
 

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Son Güncelleme: 18.02.2022 15:33
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