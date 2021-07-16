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16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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Polisiye olaylar

16 Temmuz 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

16 Temmuz 2021 Cuma 13:15
Polisiye olaylar

Yeşilyurt’ta, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna ait lift üzerinde, kopan elektrik tellerini tamir ederken elektrik akımına kapılan Kemal Özikiz’in (E-50) yoğun bakımda olduğu açılandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Özikiz, Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna ait lift üzerinde, kopan elektrik tellerini direk üzerine monte ettiği sırada, elektrik akımına kapılarak yaralanmıştır.

Özikiz, kaldırılmış olduğu Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Koroner Yoğun Bakım Servisinde gözetim altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

İSKELE PİKNİK ALANINDA UYUŞTURUCU

İskele Piknik Alanı’ndaki bir araçta 100 miligram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Polisten verilen bilgiye göre, kullanımındaki araçta 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan Y.T.Ö.(E-23) tutuklandı.

HIRSIZLIK 

Dikmen’de geçen ay bir inşaattan elektrik kablosu çaldığı gerekçesiyle, isminin baş harflari H.A.B.(E-45) olan kişi tutuklandı. Bahse konu inşaattan,  toplam değerleri 2 bin 670 TL olan plastik kaplamalı bakırdan mamul ana hat kabloları ile priz devresi çalınmıştı.

Alsancak’ta ise Elif Kaplan’a ait eve girerek cep telefonu çaldığı gerekçesiyle isminin baş harfleri M.O.D.(E-19) olan bir kişi tutuklandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET 

Sokağa çıkma yasağı denetimlerinde gece yarısı ile bugün 05:00 arası 5 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.


 

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Son Güncelleme: 16.07.2021 15:22
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