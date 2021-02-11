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Polisiye olaylar

 Polis Basın Subaylığı'nın 11 Şubat 2021 tarihli bülteni..

11 Şubat 2021 Perşembe 11:30
Polisiye olaylar
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LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU

Lefkoşa'da, A.K.’nin (E-29) üzerinde ve ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; 20 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili zanlı tutuklandı.

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AKINCILAR’DA KAÇAK SÜT TOZU VE SÜT PROTEİNİ

Dün saat 18.00 sıralarında, Akıncılar’da, H.G.’nin (E-46) aracında polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 25 kg süt tozu ve 20 kg süt proteini bulundu.

Zanlı tutuklanırken; bulunan süt tozu ve proteinine emare olarak el konuldu.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.

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Son Güncelleme: 11.02.2021 13:27
Anahtar Kelimeler:
Polis Haberleri
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