Polisiye olaylar

LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
Lefkoşa'da, A.K.’nin (E-29) üzerinde ve ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; 20 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili zanlı tutuklandı.
Dün saat 18.00 sıralarında, Akıncılar’da, H.G.’nin (E-46) aracında polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 25 kg süt tozu ve 20 kg süt proteini bulundu.
Zanlı tutuklanırken; bulunan süt tozu ve proteinine emare olarak el konuldu.
Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.