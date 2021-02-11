Polisiye olaylar

LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU

Lefkoşa'da, A.K.’nin (E-29) üzerinde ve ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; 20 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili zanlı tutuklandı.

Dün saat 18.00 sıralarında, Akıncılar’da, H.G.’nin (E-46) aracında polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 25 kg süt tozu ve 20 kg süt proteini bulundu.

Zanlı tutuklanırken; bulunan süt tozu ve proteinine emare olarak el konuldu.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.