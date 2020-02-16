Polisiye Olaylar

TUZLUCA-KURTULUŞ KÖYLERİ ARASINDAKİ ARAZİDE ESKİ ESER ARAYAN 3 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN İKİ GENÇ TUTUKLANDI

NİJERYA UYRUKLU 23 YAŞINDAKİ ADEOTI 4 GÜNDÜR KAYIP

Tuzluca-Kurtuluş köyleri arasındaki arazide eski eser arayan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.00 sıralarında, Tuzluca - Kurtuluş köyleri arasındaki bir arazide, yetkili makamdan izinsiz eski eser bulmak amacıyla kazı yaptıkları esnada suçüstü tespit edilen R.K.(E-55), G.Y.(E-45) ve T.K.(E-43) tutuklandı.

ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN İKİ GENÇ TUTUKLANDI

Yaşları 17 ile 19 arasında değişen iki gencin Gönyeli - Alayköy yolu üzerindeki çalışmalarda yer altından çıkarılan elektrik kablolarını çaldığı tespit edildi.

Gönyeli Belediyesi’nin bir şirkete yaptırdığı elektrik şebekesi çalışması kapsamında yeraltından çıkarılan elektrik kablolarını çalan İ.D.(E-19) ve İ.A. (E-17) tutuklandı. Olayın, şubat ayında meydana geldiği belirtildi.

NİJERYA UYRUKLU 23 YAŞINDAKİ ADEOTI 4 GÜNDÜR KAYIP

Gönyeli’deki evinden12 Şubatta ayrılan Nijerya uyruklu Oluwabusayo Emannuel Adeoti’nin (E-23) 4 gündür kayıp olduğu ve arandığı bildirildi.