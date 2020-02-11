Polisiye Olaylar

MEIKLEJOHN’UN ÖLÜM SEBEBİ “KALP YETMEZLİĞİ”…

Çatalköy’de pazar günü evinde yaşamını yitiren 71 yaşındaki David Campbell Mackenzie Meiklejohn’un Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

KUMİRE’NİN OTOPSİSİNDE KAN VE DOKU ÖRNEĞİ ALINDI

Öte yandan Girne’de Pazar günü yaşamını yitiren 58 yaşındaki Netsai Kumire’ye Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınırken, kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler neticesinde belirlenecek.

DÜKKAN AÇMA VE HIRSIZLIK

Gazimağusa’da pazar günü, Cortito isimli işyerinin alüminyum penceresi hasara uğratıldıktan sonra içeriye girilerek kasa içerisinde muhafaza edilen 350 TL para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.L.(E-38) tutuklandı.

YANGIN

Lefkoşa’da Kermiya Bölgesinde Osman Bakır Sokak üzerinde bulunan Mustafa Özkural’a ait evde dün yorganın tüplü sobaya temas etmesi sonucu meydana gelen yangın neticesinde oda ve içindeki eşyalar tamamen yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.





