Polisiye Olaylar...

Polis, dün saat 17.30 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde üç kişi arasında kavga çıktığını bildirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, A.A (E-40) ve M.A’nın (E-40) bir taraf olup, C.A (E-32) ile aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışama sonucu birlerinin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurmak sureti ile kavga etti. Bu sırada C.A’nın, yüzüne aldığı darbeden dolayı burun kemiği ve sinüs ön duvar kemiği kırıldı.

C.A, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek burada kontrol altına alındı.

Polis, bahse konu şahısların tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

HIRSIZLIK

Öte yandan 4 Eylül ile 6 Eylül tarihleri arasında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Sonet İnternet Cafe” isimli işyerinde yazar kasa içerisinden 700 TL nakit para çalındığı, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen B.U’nun (E-19) tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.