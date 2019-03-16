Polisiye olaylar...

İskele, Güzelyurt ve Beyarmudu’nda polis tarafından yapılan operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ve 32 adet hap bulundu. Polis, 3 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 19.00 sıralarında İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu S.A’nın (E-24) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Güzelyurt’ta da dün gece saat 22.00 sıralarında polis tarafından şüpheli vaziyette tespit edilen B.K.N’nin (E-25) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 300 ml gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Beyarmudu’nda ise, dün akşamüzeri saatlerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından S.Y’nin (E-23) ikametgahında yapılan aramada, içerisinde MDMA türü uyuşturucu madde olan 32 adet hap bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR...

Öte yandan Gazimağusa’da, park halinde bulunan Elif Koşar Özdemir’e ait aracın sol ön camı kırılarak, araç içerisinden adı edilene ait el çantası ve içerisinde bulunan 150 TL nakit para, kimlik kartı ve kredi kartı çalındı.

Yine Gazimağusa’da park halinde bulunan Tuğçe Dandil’e ait aracın sağ ön camı, Ayşe Özgöker’e ait sol ön camı, Ahmet Sungur’a ait aracın sağ ön camı, Alev Türkoğlu’na ait aracın ise sol ön camı kırılarak hasara uğratıldı.

Olayların polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselelerde zanlı olarak görülen H.Y (E-25) tespit edilerek tutuklandı.

Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın, 6 Mart tarihinde de Güzelyurt’ta, Osman Hür’e ait ikametgâhın pencere camını kırarak içeriye girdiği ve ikametgâh içerisinden bir adet çakmağı çaldığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİN EDEN ŞAHIS 8 YIL SONRA KKTC’YE GİRİŞ YAPARKEN TUTUKLANDI

Bu arada, Lefkoşa’da Ekim-Aralık 2011 yılı içerisinde, gerçekte Tapu Dairesi’nce kayıt olması mümkün olmayan hak sahipliliği arazilerinin, tapu masraflarını ödeyeceği bahanesi ile Alay Türkmen isimli şahıstan toplam 147 bin 500 TL ve 16 bin 750 Euro nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilen A.Ş (E-52), KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

Gazimağusa’da dün gece 21.00-01.00 saatleri arasında Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, bahis evleri ve alkollü içki satışı yapılan işyerleri kontrol edildi, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler ise devriye edildi.

Denetimler sırasında KKTC’de izinsiz ikamet eden bir kişi tespit edilerek aleyhinde yasal işleme gidilirken, kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 750 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 197 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, muhtelif suçlardan dolayı 3 araç ise trafikten men edildi.