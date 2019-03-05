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Polisiye olaylar...

Polisiye olaylar...

05 Mart 2019 Salı 10:36
Polisiye olaylar...

CİNSEL İSTİSMAR VE SOYGUN

Lapta’da 72 yaşındaki bir kadının evine zorla giren, cinsel istismarda bulunup darp eden ve para ve bankamatik kartını çalan 28 yaşındaki bir erkek, polis tarafından bulunarak tutuklandı.

Polis bültenine göre, olay Lapta’da pazar günü akşamı meydana geldi.

B.B.’ye (K-72) ait eve giderek kapıyı çalan, E.K. (E-28), zorla içeri girdi. B.B.’ye cinsel istismarda bulunup darp ettikten sonra 300 TL nakit para ile bankamatik kartını çalarak olay yerinden kaçan zanlı E.K. tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCUDAN 4 TUTUKLAMA

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından dün K.Ş.’nin (K-62) evinde yapılan aramada 60 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve U.Ö.’nün (E-30) aracında yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan T.Ç. (K-22) ve M.Ö. (E-37) tutuklandı.

PERSONEL MARKETTEN ET ÇALMAKTAN TUTUKLANDI

Öte yandan İskele’de faaliyet gösteren Ünimar isimli marketin kasap reyonunda çalışan Ü.U.’nun (E-35) 1 Mart’ta kasap reyonundan aldığı kuzu et şiş ve köfteyi, daha düşük rakamlı et fiyat barkoduyla değiştirip kasaya ödeme yaparak çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Son Güncelleme: 05.03.2019 13:40
Anahtar Kelimeler:
KKTC Polisiye Olaylar
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