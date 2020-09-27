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Polisiye kısa kısa kısa...

BASIN BÜLTENİ

27 Eylül 2020 Pazar 10:26
Polisiye kısa kısa kısa...
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BASIN BÜLTENİ

VAHİM ZARAR VE HIRSIZLIK

            27.09.2020 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde S.D.(E-29), Ö.Y.(E-21) ve E.Ö.D.(E-28), aralarında çıkan tartışma sonucu, kullanımındaki ticari taksi içerisinde oturmakta olan Mehmet BAŞÇOBAN’ı darp ederek adı edilenin burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuşlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK
            16-23.09.2020 tarihleri arasında, Güzelyurt’ta Dallas Bölgesi diye bilinen mevkiinde, Salih ALİOĞLU’na ait arazi içersinde atıl durumda bulunan 1 adet alüminyum kapı, 2 adet buz dolabı, 1 adet buz dolabı motoru, 1 adet elektrik panosu kutusu, 3 adet sondaj borusu,1 adet klima dış ünite kasası ve muhtelif hurda malzemelerin çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-20) ve İ.K. (E-16) tutuklanmıştır.

            Yapılan ileri soruşturmada çalınan malzemelerin Aydınköy’de faaliyet gösteren bir hurdacıya satılarak sahtekarlıkla para temin edildiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ AVLANMA

            26.9.2020 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Sipahi köyünün doğu kısmındaki Rahibeler Mevkiinde, N.A.(E-42) file ve ses bandı kullanmak suretiyle avlanması yasak ol an 38 adet pulya kuşunu kanunsuz olarak avladığı sırada polis tarafından suçüstü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. 

                                                                                                      PGM – BASIN SUBAYLIĞI 

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye
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