Polisiye haberler…Gazimağusa’da gaz zehirlenmesine maruz kaldıkları düşünülen 1 kişi öldü, 3 kişi yoğun bakımda

Gazimağusa’da gaz zehirlenmesine maruz kaldıkları düşünülen 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yoğun bakıma kaldırıldı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, bugün sabah saat 03.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Abraham Ogheneovo Oribei (E-29) ile Lucky Emenim’in (E-22)’in ikametgahında bulunan Marian Atamere (K-26) ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın muhtemelen gaz zehirlenmesine maruz kaldı.

Olay sonucu ismi tespit edilemeyen kadın şahıs olay yerinde yaşamını yitirirken, gaz zehirlenmesine maruz kalan Abraham Ogheneovo Oribei, Lucky Emenim ve Marian Atamere kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelerinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

-Çoban’ın ölüm sebebi “kalp krizi ve kalp yetmezliği”

Alsancak’ta önceki gün kaldığı otel odasında ölü olarak bulunan Aziz Çoban’a (E-57) yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

-Girne’de uyuşturucu…2 kişi tutuklandı

Girne’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, polis ekiplerince şüpheli görülen B.A.(E-35) alıkonularak üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Dün saat 19.00’da meydana gelen olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada; mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.G.’nin (E-38) tasarrufunda yaklaşık 4 gram ve 300 mlgr. ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 sarma sigara izmariti, satışı yeşil reçeteye tabii olan toplam 42 adet hap ve uyuşturucu madde satışından elde ettiğine inanılan toplam 3 bin 355 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-İş kazası

Çatalköy’de, dün saat 09.00 yapımı devam eden bir inşaat alanında 21 yaşındaki Yusuf Karakuş (E) duvarın düzlüğünü kontrol ettiği sırada, elinde tuttuğu yaklaşık 4.5 metre uzunluğundaki profil demirin, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Adı edilen kaldırıldığı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

-Dipkarpaz’da araç yangını

Dipkarpaz’da Mimar Sinan sokak üzerinde, Harbi Erkan’ın kullanımında bulunan park halindeki araçta, muhtemelen marş motorunun kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, aracın motor bölümü, kaputu, ön tamponu, farları, çamurlukları ve lastikleri tamamen yanarken, çıkan ısıdan dolayı ön camı zarar gördü.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.