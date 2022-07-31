Polisin başarılı araştırması çalıntı motosiklet Akdoğan'da hurda olarak bulundu

POLİS'IN BAŞARILI ARAŞTIRMASI ÇALINTI MOTOSİKLET AKDOĞAN'DA HURDA OLARAK BULUNDU
Ergün YAHAT
Gazimağusa'da geçtiğimiz gün Hüseyin Yaman'a ait motosiklet kimliği belirsiz kişi veya kişilerce apartmanın merdiven ayaklarından çalınmıştı.
Olayın polisin bilgisine gitmesinin ardından kameraları inceleyerek yola çıkan polis ekipleri çalıntı motosikletin Akdoğanda buldu.
Motosikletin parçalarının sökülmüş hurda olarak bulan polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.
Hüseyin Yaman polis teşkilatına kısa sürede çalıntı motosikleti bulduğu için teşekkür etti