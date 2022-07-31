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Polisin başarılı araştırması çalıntı motosiklet Akdoğan'da hurda olarak bulundu

31 Temmuz 2022 Pazar 22:00
Polisin başarılı araştırması çalıntı motosiklet Akdoğan'da hurda olarak bulundu

POLİS'IN BAŞARILI ARAŞTIRMASI ÇALINTI MOTOSİKLET AKDOĞAN'DA HURDA OLARAK BULUNDU

Ergün YAHAT

Gazimağusa'da geçtiğimiz gün Hüseyin Yaman'a ait motosiklet kimliği belirsiz kişi veya kişilerce apartmanın merdiven ayaklarından çalınmıştı.

Olayın polisin bilgisine gitmesinin ardından kameraları inceleyerek yola çıkan polis ekipleri çalıntı motosikletin Akdoğanda buldu.

Motosikletin parçalarının sökülmüş hurda olarak bulan polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

Hüseyin Yaman polis teşkilatına kısa sürede çalıntı motosikleti bulduğu için teşekkür etti

 

 

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