banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Polisi darp eden 33 yaşındaki kadın mahkemeye çıkarıldı!
Polisi darp eden 33 yaşındaki...
Uyuşturucu zanlısı mahkmeye çıkarıldı!
Uyuşturucu zanlısı mahkmeye çıkarıldı!
Üstel: Yakıtı TPIC getirecek, nakliyeye para vermeyeceğiz
Üstel: Yakıtı TPIC getirecek, nakliyeye...
Hükümete istifa tehididi !
Hükümete istifa tehididi !
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
banner404

Polisi darp eden 33 yaşındaki kadın mahkemeye çıkarıldı!

31 Ekim 2022 Pazartesi 12:17
Polisi darp eden 33 yaşındaki kadın mahkemeye çıkarıldı!

(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanında meydana gelen polisi darp ve uygunsuz tavır hareket meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Burcu Aydığdu mahkeme
huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hamza Tarman, olguları aktardı. Polis, 30.10.2022 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Ercan Havalimanında, alkollü içki tesiri altında bulunan Burcu Aydığdu’nun (K-33), muhaceret işlemi yaptıracağı sırada, eski uçak bileti verip, görevlilere makul mazereti olmaksızın bağırıp çağırmak ve küfretmek suretiyle uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu belirtti. Polis, olay sonrası tutuklanan zanlının götürüldüğü Polis Karakolu içerisinde taşkınlıklarına devam ederek görevli polislere küfür edip, bir polis çavuşuna ve bir kadın polise tekme atmak suretiyle darp ederek polisi görevinden men ettiğini söyledi. Polis, zanlının nefesinden alkol kokusunu geldiğini ancak alkol testi yapılmasına izin vermediğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 20 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlısı mahkmeye çıkarıldı!
Uyuşturucu zanlısı mahkmeye çıkarıldı!
Üstel: Yakıtı TPIC getirecek, nakliyeye para vermeyeceğiz
Üstel: Yakıtı TPIC getirecek, nakliyeye para vermeyeceğiz
Hükümete istifa tehididi !
Hükümete istifa tehididi !
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
Lefkoşa Kuzey yolunda korkutan kaza
Lefkoşa Kuzey yolunda korkutan kaza
Turunçlu kavşağı yakınlarında kaza
Turunçlu kavşağı yakınlarında kaza
Kamu-İş duyurdu: Mahkemeden ara emri aldık
Kamu-İş duyurdu: Mahkemeden ara emri aldık
Bireysel krediler son zamanların zirvesine çıktı!
Bireysel krediler son zamanların zirvesine çıktı!
Pazar fiyatları dudak uçuklattı!
Pazar fiyatları dudak uçuklattı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim