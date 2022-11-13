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Polise sahte evrak gösteren şahıs mahkemeye çıkarıldı!

13 Kasım 2022 Pazar 14:10
Polise sahte evrak gösteren şahıs mahkemeye çıkarıldı!

(Kamalı Haber) - Güzelyurt’ta meydana gelen Resmi Evrak Sahteleme,Tedavüle Sürme, Bir Belgede Adı Geçenin Kişiliğine Bürünme ve Sahtekarlıkla Kayıt Temini suçlarından tutuklanan zanlı Isheanesu Muranda mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Erdeolhun, olguları aktardı. Polis, zanlının Resmi Evrak Sahteleme,Tedavüle Sürme, Bir Belgede Adı Geçenin Kişiliğine Bürünme ve Sahtekarlıkla Kayıt Temini suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı Lefkoşa'da sakin Isheanesu Muranda’nın (E-23)12.11.2022 tarihinde saat 01.25'te Güzelyurt'ta Mevlevi çemberinde Trafik Şube Amirliği tarafından yapılan trafik kontrolünde 109 mg alkollü içki tesiri altında motorlu araç kullanırken tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, aynı gün adı edilenin yapılan ehliyet kontrolünde yalan olduğunu bildiği halde Takudzwa Brandon Sıbanda isimli kişinin ehliyet fotokopisini gösterip bir belgede adı geçenin kişiliğine bürünerek, polisin kendisine yaptığı alkol test tutanağına Takudzwa Brandon Sıbanda ismini yazıp, imzalayarak Resmi evrak sahteleyip, tedavüle sürüp sahtekarlıkla kayıt temin ettiğini anlattı. Polis, zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını, alkol test tutanağının emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, meselenin henüz yeni başladığını, zanlının KKTC’de ne maksatla ve hangi statüde bulunduğunun tespit edilmesi gerektiğini, alınması gereken ifadeler ve zanlının serbest kalması halinde alınması gereken ifadelere etki etme olasılığı olduğundan tahkikatın salim bir şekilde yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, tahkikatın salim bir şekilde yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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