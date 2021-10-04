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Polise “Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele” eğitimi

Polise, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimi veriliyor.

04 Ekim 2021 Pazartesi 12:30
Polise “Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele” eğitimi

Eğitime, Polis Genel Müdürlüğü ile ilçe polis müdürlüklerinde Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubeleri’nde görev yapan 25 personel katılıyor.

Polis Okulu Müdürlüğü’nde bugünden 8 Ekim’de kadar sürecek eğitimler, TC Emniyet Genel Müdürlüğü’nden ülkeye gelen uzmanlar tarafından verilecek.

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Konuyla ilgili açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü’nün eylül ayı itibariyle tüm ilçelerde Kadına Karşı Şiddet birimi oluşturduğu belirtilerek, “Tüm kesimlere olduğu gibi, kadına karşı şiddet konusunda da son derece hassas olan Polis Genel Müdürlüğü halkımıza daha kaliteli hizmet vermek adına hizmet içi eğitimlerle ilgili kararlılığını sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 04.10.2021 13:57
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