Polis Yollardaki Son Durumu Açıkladı... 4 Yol Halen Kapalı...

Lefkoşa, 30 Mart 19 (.): Ülkeyi dün geceden beri olumsuz etkileyen şiddetli yağış sürerken, Polis Basın Subaylığı yollardaki son durumu açıkladı ve mecbur kalınmadıkça trafiğe çıkılmamasını istedi.

Polis, trafikte olacak sürücülere yönelik uyarılarda bulundu.

Yağışların gece boyunca sürmesinin beklendiğini kaydedilen açıklamada, mecbur kalınmadıkça sürücülerin trafiğe çıkmaması gerektiği vurgulandı.

4 YOL KAPALI

Polis açıklamasında, saat 19.00 itibarıyla trafiğe kapalı yollar hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

"1. Lefkoşa Gazimağusa ana yolunun, Gazimağusa gidiş istikametine göre Haspolat çemberi ile dağ yolu çemberi arasında kalan kısmı trafik akışına kapalı bulunmaktadır. İki nokta arasındaki ulaşım, Gazimağusa geliş yönündeki çift şeritli yol üzerinden gidiş ve geliş olarak verilmektedir.

2. Girne - Lefkoşa ana yolu, Girne'den geliş yönünde Boğazköy kavşağı ile Gönyeli çemberi arası trafik akışına kapalı bulunmaktadır. Girne'den Lefkoşa yönüne giden sürücüler için ulaşım Boğazköy - Gönyeli ana yolundan sağlanmaktadır.

3. Boğazköy - Dikmen anayolu su taşkını nedeniyle trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım Dikmen - Lefkoşa ana yolundan sağlanmaktadır.

4. Taşkent köy içinden, Taşkent Piknik alanına giden yol ve bu yolun devamı olan Bufavento Kalesi'ne giden dağ yolu, taş ve toprak kayması nedeniyle trafik akışına kapalı bulunmaktadır."

SÜRÜCÜLER DİKKAT!

Trafikte olacak sürücülerin yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine muhakkak surette uymalarını ve polis tarafından kapatılan noktalardan ileriye kesinlikle gitmemelerini şiddetle tavsiye eden Polis Basın Subaylığı, dağlık bölgelerde seyahat edecek sürücülerin, olası taş ve toprak kayması, oluşması muhtemel sis ve yağış anında görüş mesafesinin azalmasını dikkate alınarak yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.

(GÜL)