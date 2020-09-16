Polis Ve Belediyelerin Covid-19 Denetimleri Sürüyor

GÖNYELİ, HAMİTKÖY, HASPOLAT, MİNARELİKÖY, DEMİRHAN VE CİHANGİR’DE COVİD-19 DENETİMLERİ YAPILDI
Lefkoşa, 16 Eylül 20 (.): Covid-19 salgını çerçevesinde iş yerlerine denetimlere dün akşam da devam edildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.
Hamitköy, Haspolat, Minareliköy, Demirhan ve Cihangir bölgelerinde faaliyet gösteren restoranlar, meyhaneler, eğlence mekanları ile alkollü içki satışı yapılan mekanlarda polis, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Değirmenlik Belediyesi ekipleri denetimler yaptı.
Denetimlerde, Covid-19 salgını kapsamında iş yerlerinde alınan tedbirler yerinde denetlendi.
(GÜL) FOTOĞRAFLI