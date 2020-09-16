Polis Ve Belediyelerin Covid-19 Denetimleri Sürüyor

GÖNYELİ, HAMİTKÖY, HASPOLAT, MİNARELİKÖY, DEMİRHAN VE CİHANGİR’DE COVİD-19 DENETİMLERİ YAPILDI

Lefkoşa, 16 Eylül 20 (.): Covid-19 salgını çerçevesinde iş yerlerine denetimlere dün akşam da devam edildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, dün akşam Gönyeli'de Belediye Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren marketler, giyim mağazaları, spor salonları, akaryakıt istasyonları ve restoranları denetlendi. Denetimlere polis ve Gönyeli Belediyesi ekipleri katıldı.

Hamitköy, Haspolat, Minareliköy, Demirhan ve Cihangir bölgelerinde faaliyet gösteren restoranlar, meyhaneler, eğlence mekanları ile alkollü içki satışı yapılan mekanlarda polis, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Değirmenlik Belediyesi ekipleri denetimler yaptı.

Denetimlerde, Covid-19 salgını kapsamında iş yerlerinde alınan tedbirler yerinde denetlendi.

(GÜL) FOTOĞRAFLI