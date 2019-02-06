Polis, Şiddetli Yağış Nedeniyle Ciklos Mevkii İle Boğaz Kavşağı Arası Görüş Mesafesinin Azaldığını Duyurdu

Lefkoşa, 6 Şubat 19 (.): Polis,şiddetli yağış nedeniyle Ciklos Mevkii ile Boğaz kavşağı arası görüş mesafesi azaldığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bu yolu kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

SÜRÜCÜLERİN SU BİRİKİNTİLERİ İÇERİSİNDEN GEÇERKEN YAVAŞ VE DİKKATLİ SEYRETMELERİ İSTENDİ

Öte yandan, ülkeyi etkisi altına alan yağışlı hava nedeniyle yollarda su birikintileri oluştuğu, sürücülerin gerek kendileri gerekse yayaların güvenliği açısından su birikintileri içerisinden geçerken yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

(TUĞ/ŞEB)