banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120541
ALTIN
293.615
DOLAR
5.8703
STERLİN
7.6267
EURO
6.5282
7 metre yükseklikten beton zemine düşen kişi ağır yaraldı
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Lefkoşa'da kavga
LEFKOŞA'DA KAVGA!
Ercan'dan çıkamadılar
ERCAN’DAN ÇIKAMADILAR
Ani ve gayri tabii ölüm (gelişme)
ANİ ÖLÜM

Polis Örgütü (kuruluş Görev Ve Yetkileri)(değişiklik) Yasa Tasarısı Onaylandı

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI (4 – SON)

Polis Örgütü (kuruluş Görev Ve Yetkileri)(değişiklik) Yasa Tasarısı Onaylandı

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI (4 – SON)

13 Ocak 2020 Pazartesi 14:46
Polis Örgütü (kuruluş Görev Ve Yetkileri)(değişiklik) Yasa Tasarısı Onaylandı

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI (4 – SON)

Lefkoşa, 13 Ocak 20 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasa tasarısını kabul ettikten sonra bugünkü çalışmalarını tamamladı. Bir sonraki genel kurul toplantısı yarın saat 10.00’da yapılacak.

ROGERS

Konuşmaların ardından Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınmaya başlandı. 

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, tasarıya ilişkin raporu sunuşta yaptığı konuşmada, mevcut durumda yapılabilecek en iyisi olduğunu düşündükleri bir değişiklik yapıldığını getirdi.

Kısa süre önce yapılan işe alımların teşkilatı az da olsa rahatlatacağını ancak yine de birçok eksiklik ve sorun olduğunu dile getiren Rogers, terfiler konusunda mahkemeye taşınan olayın da bazı kadro sıkıntıları yarattığını kaydetti.

Terfilerle son yıllarda yaşanan sorunların şu anda yaşanan aksaklıkların sebebi olduğunu belirten Rogers, buna örnek olarak PGM 1’inci ve 2’nci yardımcılıklarının, mevcut yardımcıların emekliliğiyle birlikte boş kalmasını gösterdi. 

Rogers, değişikliğin komiteden oybirliği ile geçtiğini kaydetti. 

banner317
ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, polis teşkilatının sadece boş olan “Polis Müdür Muavinleri” için değil de, genel bir düzenleme istemesini arzu ettiklerini ifade ederek, polis teşkilatının tek sıkıntısının bu olmadığını söyledi. 

Polisin sorununu meclisin çözmesi gerektiğini ifade eden Arıklı, pansuman nitelikli çözümlerle bir yere varılamayacağını kaydetti. 

Arıklı, 100 yeni polisle 900 kusurluk açığın kapanmayacağına işaret ederek, köklü çözümlere ihtiyaç duyulduğunu ve polisin, asli görevlerini yapar hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetlerin bu iradeyi ortaya koymak yerine, palyatif yasa tasarılarını gündeme getirdiğini iddia eden Arıklı, “Polisin sorunlarını getirin de hep beraber çözelim” dedi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, devletin başta gelen görevlerinden birinin güvenliği sağlamak olduğunu hatırlatarak, ülkede polis olmamasının kaos anlamına geldiğini kaydetti.

Polis örgütünün sayı bakımından çok yetersiz olduğunu ifade eden Angolemli, artan nüfusla kriminal olayların çoğalmasının polis yetersizliğinden kaynaklandığını söyledi. 

Angolemli, polis açığının 100 polis alarak kapanamayacağını belirterek, polis teşkilatında şu anda olan polis kadar yeni polis alınması gerektiğini vurguladı.  
Konuşmaların ardından Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

(EMR/FEZ) 

Haber: Emir Ertorun
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvancılık Dairesinden “çipura” Açıklaması…
Hayvancılık Dairesinden “çipura” Açıklaması…
Gönyeli Ağıllar Bölgesi Ve Kanlıköy’e Yarın 4 Saat Elektrik Verilemeyecek
Gönyeli Ağıllar Bölgesi Ve Kanlıköy’e Yarın 4 Saat Elektrik Verilemeyecek
Polis Bülteni
Polis Bülteni
İskele’de Çam Kese Böceği İle Mücadele Sürüyor
İskele’de Çam Kese Böceği İle Mücadele Sürüyor
Genel Kurulda İmar Planı Tartışıldı… Tatar: “sıkıntılı Bir Süreç Yaşandı, Koalisyon Ortağı İle Fikir Ayrılığı Oldu”
Genel Kurulda İmar Planı Tartışıldı… Tatar: “sıkıntılı Bir Süreç Yaşandı, Koalisyon Ortağı İle Fikir Ayrılığı Oldu”
İzcan: “menfaat Ve Çıkar Grupları Kazandı”
İzcan: “menfaat Ve Çıkar Grupları Kazandı”
Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği’nde Hızlı Yeniden Başkan
Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği’nde Hızlı Yeniden Başkan
Cumhurbaşkanı Akıncı, Anafartalar Lisesi İle Girne Turizm Meslek Lisesi’ni Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Anafartalar Lisesi İle Girne Turizm Meslek Lisesi’ni Ziyaret Etti
Kıtob Genel Kurulu Yarın
Kıtob Genel Kurulu Yarın
Daü Ydiho’dan Bisiklet Farkındalığı Etkinliği
Daü Ydiho’dan Bisiklet Farkındalığı Etkinliği

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim