Polis Mensuplarına 1 Ekim’den İtibaren Sivil Kimlik Kartı Verilecek

Lefkoşa, 9 Eylül 19 (.): İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar uyarınca polis mensuplarına 1 Ekim’den itibaren sivil kimlik kartı verilmeye başlanacağı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, göreve başlayan polis mensuplarının sivil kimlik kartları Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınarak yerine Polis Kimlik kartı verildiği hatırlatılarak, polis mensuplarının sivil hayatlarında da Polis Kimlik Kartı kullanmak zorunda kalmalarının polislerin sivil yaşamlarına zaman zaman olumsuz yansıdığı, bireylerin polislik kişiliklerinin yaşamın her alanında deşifre olmasına sebep olarak kişi mahremiyetini bozduğu vurgulandı.

Açıklamada, yurt dışında polis kimliğinin deşifre olmasının da polis örgütü açısından bazı sakıncalar doğurduğuna dikkat çekildi.

Yaşanan sorunun ortadan kaldırılması, polis mensupları tarafından uzun yıllardır talep edilmekteydi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars imzasıyla bugün Polis Genel Müdürlüğü ve Nüfus Kayıt Dairesi’ne gönderilen genelgeyle polis mensuplarının sivil kimlik kartı almalarının önü açıldı.

Hizmetin sunulmasında yığılma ve aksaklıkların yaşanmaması için, 1 Ekim 2019’dan itibaren belli bir program dahilinde ve toplamda 6 ay içerisinde tüm polis mensuplarına sivil kimlik kartı verilmesi planlanıyor.

BAŞVURULAR DOĞUM TARİHİNE GÖRE

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, polisler, doğum tarihlerine göre belirlenen takvim uyarınca başvurularını kaymakamlıklara yaparak sivil kimlik kartlarını alabilecek.

Başvurularla ilgili program şu şekilde açıklandı:

Başvuranın Doğum Ayı Başvuru Zamanı

Ocak-şubat 2019 Ekim ayı boyunca.

Mart-nisan 2019 Kasım ayı boyunca.

Mayıs-haziran 2019 Aralık ayı boyunca.

Temmuz-ağustos 2020 Ocak ayı boyunca.

Eylül-ekim 2020 Şubat ayı boyunca.

Kasım-aralık 2020 Mart ayı boyunca.

Başvuru Yapılacak Birimler

1. Lefkoşa Kaymakamlığı.

2. Gazimağusa Kaymakamlığı.

3. Gazimağusa Kaymakamlığı Akdoğan Bucağı.

4. Gazimağusa Kaymakamlığı Geçitkale Bucağı.

5. Girne Kaymakamlığı.

6. Girne Kaymakamlığı Çamlıbel Bucağı.

7. Güzelyurt Kaymakamlığı.

8. Lefke Kaymakamlığı.

9. İskele Kaymakamlığı.

10. İskele Kaymakamlığı Mehmetçik Bucağı.

(YIL/GÜL)