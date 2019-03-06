Polis Haberleri…girne’de Serbest Emlakçı Dolandırıcılığı

Lefkoşa, 6 Mart 19 (.): Girne’de serbest emlakçı olarak çalışan Y.T.’nin(K-51), bir şirket tarafından yapımı tamamlanan dairenin satın alınması için yurt dışında yaşayan Mehmet Ali Beldiran’dan temin ettiği 40 bin 995 Euro nakit parayı ilgili şirkete teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi.Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay 2 Ağustos 18-15 Ocak tarihleri arasında meydana geldi.Bahse konu şahısın benzer suçtan dolayı halen tutuklu olduğu kaydedildi.BAFRA’DA OTELDEN...



Lefkoşa, 6 Mart 19 (.): Girne’de serbest emlakçı olarak çalışan Y.T.’nin(K-51), bir şirket tarafından yapımı tamamlanan dairenin satın alınması için yurt dışında yaşayan Mehmet Ali Beldiran’dan temin ettiği 40 bin 995 Euro nakit parayı ilgili şirkete teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay 2 Ağustos 18-15 Ocak tarihleri arasında meydana geldi.

Bahse konu şahısın benzer suçtan dolayı halen tutuklu olduğu kaydedildi.

BAFRA’DA OTELDEN ÇALDIKLARI İÇKİLERİ MARKETE SATAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, 2018 yılı içerisinde, Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde çalışan M.B.’nin(E-36), E.B.(E-31) ile birlikte iş yerinden çaldıkları toplam 3 şişe alkollü içkiyi, Çayırova’da faaliyet gösteren bir markete 370 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.

(TUĞ/ŞEB)



