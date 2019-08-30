Polis Haberleri…

KARŞIYAKA’DA 74 YAŞINDAKİ KADIN ANİ RAHATSIZLIK SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Lefkoşa, 30 Ağustos 19 (.):Karşıyaka’da sakin Paulıne Greer Ellison (K-74) dün akşam ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

UYUŞTURUCU TASARRUFU

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt anayolu üzerinde, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında, E.D.’nin (E-35) kullanımında bulunan ve S.K.’nin (E-35) yolcu olarak bulunduğu araç kontrol amaçlı durdurularak yapılan aramada, S.K’nin tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. S.K ve E.D tutuklandı.

BENZİN İSTASYONUNDAN HIRSIZLIK

İskele’de faaliyet gösteren “Fidan-2” isimli petrol istasyonunun penceresi hasara uğratıldıktan sonra içeriye girilerek yazar kasa içerisinde muhafaza edilen 350 TL para çalındı.

Önceki gün gerçekleşen olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.P. (E-27) tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

(HUR/YIL)