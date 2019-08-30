banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96718
ALTIN
286.012
DOLAR
5.8127
STERLİN
7.0931
EURO
6.4175
Hava durumu
HAVA DURUMU
Bakır kazan sirkatı meselesinde 2 kişi daha tutuklandı
SUÇLARINI KABUL ETTİLER
KKTC'de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı
6 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Gazimağusa'da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
banner306
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Polis Haberleri…

KARŞIYAKA’DA  74 YAŞINDAKİ KADIN ANİ RAHATSIZLIK SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Polis Haberleri…

KARŞIYAKA’DA  74 YAŞINDAKİ KADIN ANİ RAHATSIZLIK SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

30 Ağustos 2019 Cuma 10:54
Polis Haberleri…

KARŞIYAKA’DA  74 YAŞINDAKİ KADIN ANİ RAHATSIZLIK SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Lefkoşa, 30 Ağustos 19 (.):Karşıyaka’da sakin Paulıne Greer Ellison (K-74)  dün akşam ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

UYUŞTURUCU TASARRUFU

Polis Basın Bülteni’ne göre,  dün saat 16.00 sıralarında,  Lefkoşa - Güzelyurt anayolu üzerinde,  polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında, E.D.’nin (E-35) kullanımında bulunan ve S.K.’nin (E-35) yolcu olarak bulunduğu araç kontrol amaçlı durdurularak yapılan aramada, S.K’nin tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. S.K ve E.D tutuklandı.

BENZİN İSTASYONUNDAN HIRSIZLIK

İskele’de  faaliyet gösteren “Fidan-2” isimli petrol istasyonunun penceresi hasara uğratıldıktan sonra  içeriye girilerek yazar kasa içerisinde muhafaza edilen 350 TL para çalındı.

banner317
Önceki gün gerçekleşen olayla ilgili  yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.P. (E-27) tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

(HUR/YIL)

 

 

 

                                                                                 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BES, EL-SEN’e Destek Belirtti
BES, EL-SEN’e Destek Belirtti
Türk ve Rum sendikalardan 1 Eylül Dünya Barış Günü ortak açıklaması...
Türk ve Rum sendikalardan 1 Eylül Dünya Barış Günü ortak açıklaması...
“Bidda Badadez Festivali” düzenlendi
“Bidda Badadez Festivali” düzenlendi
Özersay, 30 Ağustos mesajı yayımladı
Özersay, 30 Ağustos mesajı yayımladı
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi
Fatih sondaj gemisi 1 Kasım 2019’a kadar faaliyetlerini sürdürecek
Fatih sondaj gemisi 1 Kasım 2019’a kadar faaliyetlerini sürdürecek
TCG Atak Hücumbotu bugün halkın ziyaretine açıldı
TCG Atak Hücumbotu bugün halkın ziyaretine açıldı
Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme...
Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme...
Girne'de bahis operasyonu...
Girne'de bahis operasyonu...
Akıncı: “Tenisin ülke sporunda hak ettiği yeri almasını can-ı gönülden arzu ediyorum”
Akıncı: “Tenisin ülke sporunda hak ettiği yeri almasını can-ı gönülden arzu ediyorum”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim