Polis Haberleri…

DENİZDE RAHATSIZLANAN TEKGÜÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

Lefkoşa, 1 Temmuz 19 (T.A.): Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde denizde rahatsızlanan Mustafa Tekgüç (E-72) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, saat 12.00 sıralarında, kıyıdan yaklaşık 40 metre deniz içerisinde bulunduğu sırada rahatsızlanarak boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Kemal Tekgüç’ün kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İZİNSİZ İKAMETTEN 2 KİŞİ TUTUKLANI

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında ülke genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Gazimağusa’da diğeri Güzelyurt’ta olmak üzere 2 kişi tespit edilerek tutuklandı.TRAFİK VE ASAYİŞ KONTROLLERİ

İskele’de yapılan trafik kontrollerinde 4 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilirken, 1 araç trafikten men edildi..

İZİNSİZ İŞ YERİ ÇALIŞTIRMA

Yeşilköy'de faaliyet gösteren bir kahvehanede yapılan kontrolde izinsiz iş yeri çalıştırdığı tespit edilen işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

(HUR/ YIL)