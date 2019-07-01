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Gazimağusa’da 1 kişi denizde boğuldu
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Polis Haberleri…

DENİZDE RAHATSIZLANAN  TEKGÜÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

Polis Haberleri…

DENİZDE RAHATSIZLANAN  TEKGÜÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:59
Polis Haberleri…

DENİZDE RAHATSIZLANAN  TEKGÜÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

Lefkoşa, 1 Temmuz 19 (T.A.): Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde denizde rahatsızlanan Mustafa Tekgüç (E-72) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, saat 12.00 sıralarında, kıyıdan yaklaşık 40 metre deniz içerisinde bulunduğu sırada rahatsızlanarak boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Kemal Tekgüç’ün  kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde  tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İZİNSİZ İKAMETTEN 2 KİŞİ TUTUKLANI

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Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında  ülke genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Gazimağusa’da  diğeri  Güzelyurt’ta olmak üzere 2 kişi tespit edilerek tutuklandı.
 
TRAFİK VE ASAYİŞ  KONTROLLERİ

İskele’de yapılan trafik kontrollerinde 4 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilirken,  1 araç trafikten men edildi..

İZİNSİZ İŞ YERİ ÇALIŞTIRMA

Yeşilköy'de faaliyet gösteren bir kahvehanede yapılan kontrolde izinsiz iş yeri çalıştırdığı tespit edilen işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. 

(HUR/ YIL)  

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