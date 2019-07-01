Polis Haberleri…

DENİZDE RAHATSIZLANAN TEKGÜÇ YAŞAMINI YİTİRDİ
Lefkoşa, 1 Temmuz 19 (T.A.): Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde denizde rahatsızlanan Mustafa Tekgüç (E-72) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, saat 12.00 sıralarında, kıyıdan yaklaşık 40 metre deniz içerisinde bulunduğu sırada rahatsızlanarak boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Kemal Tekgüç’ün kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.
İZİNSİZ İKAMETTEN 2 KİŞİ TUTUKLANI
TRAFİK VE ASAYİŞ KONTROLLERİ
İskele’de yapılan trafik kontrollerinde 4 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilirken, 1 araç trafikten men edildi..
İZİNSİZ İŞ YERİ ÇALIŞTIRMA
Yeşilköy'de faaliyet gösteren bir kahvehanede yapılan kontrolde izinsiz iş yeri çalıştırdığı tespit edilen işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
(HUR/ YIL)