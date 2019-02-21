Polis Haberleri



Lefkoşa, 21 Şubat 19 (.): Karşıyaka’da sakin Hasan Yengin (E-60), ikametgahında ölü bulundu.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Yengin’in dün saat 18.30’da evinde ölü bulunduğu ve yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “akut kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.



LOJMAN EŞYALARINI SATAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI



Öte yandan, Girne’de kalmakta oldukları iş yerine ait lojman içerisindeki eşyaları 900 TL karşılığında satmaktan 2 kişi tutuklandı.



K.A.(E-28) ve P.Y.’nın (K-37) tutuklanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.



KARDEŞİNİN KİMLİĞİ İLE KKTC’YE GİREN ŞAHIŞ TUTUKLANDI



KKTC’ye kardeşinin kimlik kartı ile giren V.Ç (E-29) dün tespit edilerek tutuklandı.



23 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



TELEFON HATTI ÇEKMEYE ÇALIŞIRKEN YARALANDI



Değirmenlik'de, Süleyman Elyeli (E-36) dün sabah Telekomünikasyon Dairesi adına telefon hattı çekmeye çalışırken direğin kırılmasıyla 5 metre yükseklikten aşağıya düştü.



Açıklamada, Elyeli’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kaburgalarında kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındığı kaydedildi.



(HUR/FEZ)



