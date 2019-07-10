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Polis Genel Müdürlüğü İle Kıbrıs İlim Üniversitesi Arasında “eğitim İşbirliği Antlaşması” İmzalandı

Lefkoşa, 10 Temmuz 19 : Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ile Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) arasında “Eğitim İş Birliği Antlaşması” imzalandı.

Polis Genel Müdürlüğü İle Kıbrıs İlim Üniversitesi Arasında “eğitim İşbirliği Antlaşması” İmzalandı

Lefkoşa, 10 Temmuz 19 : Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ile Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) arasında “Eğitim İş Birliği Antlaşması” imzalandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:24
Polis Genel Müdürlüğü İle Kıbrıs İlim Üniversitesi Arasında “eğitim İşbirliği Antlaşması” İmzalandı

Lefkoşa, 10 Temmuz 19 : Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ile Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) arasında “Eğitim İş Birliği Antlaşması” imzalandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Polis Genel Müdürlüğü’nde imzalanan protokole, Polis Genel Müdürlüğü adına Polis Genel Müdürü (PGM) Süleyman Manavoğlu, Kıbrıs İlim Üniversitesi adına Rektör Prof Dr. Ahmet Bülend Göksel imza koydu. Protokolün imzalanmasında, Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanın Selman Arslanbaş ve KİÜ Genel Sekreteri Şükrü Cankaya ile PGM İdari İşler ve Özlük İşleri Müdürü Mustafa Ceylanlı hazır bulundu.

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Protokolle Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde eğitim görecek polis mensupları ile eş ve çocukları indirimli olarak bu haktan yararlanacaklar.

İmza töreninde konuşan PGM Süleyman Manavoğlu; Kıbrıs İlim Üniversitesi yöneticilerine Polis Örgütü’ne eğitim konusunda sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür etti ve protokolün her iki kuruma hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Ahmet Bülend Göksel de, üniversitelerin kurumlara eğitim konusunda yardımcı olmalarının sosyal bir sorumluk olduğunu, üniversite olarak emniyet mensuplarına eğitim vermelerinin milli bir vazife olduğunu ve polis mensuplarının KİÜ’de eğitim görmesinin kendileri için onur kaynağı olduğunu kaydetti. Polis Teşkilatına eğitim konusunda her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını belirten Göksel, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

(SEL) FOTOĞRAFLI
 

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