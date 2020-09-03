Polis, Drag Yarışları Yapılacak GüzergÂhlar Konusunda Sürücüleri Uyardı

Lefkoşa, 3 Eylül 20 (.): Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından yarın ve cumartesi günü 15.00 ile 24.00 saatleri arasında Ercan Havaalanı yolu -Akıncılar köyü, Birinci Tünel yolunda drag yarışı düzenleneceği bildirildi.
(RU/GÜL)
Lefkoşa, 3 Eylül 20 (.): Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından yarın ve cumartesi günü 15.00 ile 24.00 saatleri arasında Ercan Havaalanı yolu -Akıncılar köyü, Birinci Tünel yolunda drag yarışı düzenleneceği bildirildi.
Lefkoşa, 3 Eylül 20 (.): Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından yarın ve cumartesi günü 15.00 ile 24.00 saatleri arasında Ercan Havaalanı yolu -Akıncılar köyü, Birinci Tünel yolunda drag yarışı düzenleneceği bildirildi.
(RU/GÜL)