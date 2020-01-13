Polis Bülteni

“ARABAMA VURMAYIN” DEDİ, DAPR EDİLDİ

Lefkoşa, 13 Ocak 20 (.): Lefkoşa'da, elleriyle vurarak aracına zarar verdikleri gerekçesiyle kendilerini uyaran Hasan Diker’i darp edip, iş yerine zarar veren 4 kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, Girne Caddesi’nde dün gece 21.30’da meydana gelen olayla ilgili tutuklanan kişilerin Y.K.(E-29, T.M.K.(E- 24), H.U.(E-20) ve F.U.(E-21) olduğu belirtildi.

Diker’i ciddi şekilde darp eden kişilerin, iş yeri içerisinde bulunan televizyona, ellerinde tuttukları kemerlerle vurarak, hasara uğrattığı kaydedildi.

Soruşturma devam ediyor.



EVİNE BALKONDAN GİRMEYE ÇALIŞIRKEN 7 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Lefkoşa’da bu sabah anahtarını kaybettiği için kalmakta olduğu eve balkondan girmeye çalışan 22 yaşındaki Şükrü Alper Kaçmaz, 7 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Açıkgöl Sokak 25 İrfan Apartmanı No:10 adresinde saat 2.00 sıralarında meydana gelen olayda ağır yaralanan Kaçmaz, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantolu Devlet Hastanesi’nde gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından Yakındoğu Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altında alındı.

Soruşturma devam ediyor

PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havaalanı’nda, Para Kambiyo Yasası uyarınca izin verilenden daha fazla nakit parayla yetkililere beyanda bulunmadan ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı tespit edilen 2 kişi hakkında yasal işleme gidildi.

Y.B.’nin (E-35) tasarrufunda 59 bin TL, 3 bin 500 Euro ve 37 bin 600 ABD doları; A.Ç.’nin (E-47) tasarrufunda ise 23 bin 600 ABD Doları nakit para bulunduğu açıklandı.

Yolcu beraberinde 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla parayı yetkili makamlara beyan etmeden taşımak yasak.

EV YANGINI

Boğazköy’de bu sabah Erdoğan Hançerli’ye ait evde elektrik fişinin kısa devre yapması sonucunda başladığı sanılan yangın sonucu oturma odasında bulunan muhtelif ev eşyaları zarar gördü.

Soruşturma sürüyor.

TABAK’A OTOPSİ

Haspolat’ta ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Sevtap Tabak’ın ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopside kan doku örnekleri alındığı açıklandı.

Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.

(FEZ)

