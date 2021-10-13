Polis, yurt dışı kaynaklı dolandırıcılar konusunda yeniden uyardı

Polisin açıklaması şöyle:

"Telefonla arayan dolandırıcılar; aradıkları şahıslara karşı inandırıcılıklarını yükseltmek amacıyla ülkemizde bulunan resmi kurumlardan aradıklarını ve o kurumlara ait de telefon numaralarını vererek yeni yöntemle dolandırma girişimlerini sürdürdükleri tespit edilmiştir.

Halkımız bilemelidir ki ülkemizde görevli hiçbir polis ve/veya savcı, vatandaşı arayarak para talep etmemektedir.

Ayrıca ülkemizde faaliyet gösteren bankaların müşterilerden, yüklü miktarda para çekilişi ve/veya havale istemi bulunması halinde, havale işlemini onaylamadan önce konunun bu yönde derinlemsine değerlendirilmesi yönünde personelini uyarmaları herkesin yararına olacaktır.

Emekli aile büyüklerimizin bu tür mağduriyetleri yaşamaması adına hepimize görevler düşmektedir.

Bu çerçevede emekli aile büyüklerimizin; evlatları, yakınları ve banka çalışanları tarafından böylesi kötü niyetli aramalara itibar etmemeleri yönünde yeniden uyarılmaları önemle rica olunur"