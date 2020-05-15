banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99768
ALTIN
386.835
DOLAR
6.8998
STERLİN
8.3539
EURO
7.4566
banner339
Kayıp aranıyor!
KAYIP ARANIYOR
Ani ölüm: 27 yaşındaki genç ölü bulundu
ANİ ÖLÜM
Narkotik’ten gece operasyonu
NARKOTİK’TEN GECE OPERASYONU
Vakasız 28 gün geçirdik..
SALGINDA SON DURUM
Flaş Haber
Narkotik’ten gece operasyonu
Kapat

Polis yangınlar konusunda uyardı: Vatandaşlar daha dikkatli olmalı

Polis Genel Müdürlüğü, yaz mevsiminin gelişi ve hava sıcaklığının artmasıyla yangın sayısında artışlar olduğuna dikkat çekerek, vatandaşların önlem almasını, dikkatli olmasını ve yasaklara uymasını  istedi.

15 Mayıs 2020 Cuma 15:52
Polis yangınlar konusunda uyardı: Vatandaşlar daha dikkatli olmalı
banner337
banner345

Polis Genel Müdürlüğü, yaz mevsiminin gelişi ve hava sıcaklığının artmasıyla yangın sayısında artışlar olduğuna dikkat çekerek, vatandaşların önlem almasını, dikkatli olmasını ve yasaklara uymasını  istedi.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada,  31 Ekim’e kadar anız, ot, diken, çalı ve dal kümelerini temizlemek maksadıyla ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatıldı ve şişe-cam parçalarının güneş altında kaldığı zaman mercek görevi yaptığına ve yangınlara neden olabildiğine dikkat çekildi.

SİGARALAR ÇEVREYE ATILMASIN

Açık yerler ve özellikle ormanlık alanlarda, arazilerde ve yollarda içilen sigaraların çevreye atılmaması uyarısında da bulunan Polis Genel Müdürlüğü, kullanılan tarımsal araçların kontrolünün de yapılması gerektiğini vurguladı.

Polis Genel Müdürlüğü özellikle hasat dönemlerinde, araçlarının elektrik kaçağı olan veya egzozu delik-çürük olan araçları kullanılması durumunda atılan kıvılcımın bir serveti yok edebileceğinin de göz önünde bulundurulmasını istedi.

UYARILAR

banner341
Polis Genel Müdürlüğü’nün uyarıları şöyle:

“Elektrik telleri ile temas eden ağaçların budanabilmesi veya birbirine temas eden elektrik hatlarının tamiri için gecikmeden yetkililere bilgi veriniz.

Ev ve iş yerlerimizin çevresindeki otları sökerek veya sürdürerek temizleyiniz. Temizlik için asla ateş yakmayınız.

Çıkabilecek yangılara karşı ilk müdahalede bulunmak amacı ile eviniz-işyerinizde bakımı ve kontrolü düzenli yapılan bir adet 6 kg kapasiteli çok maksatlı kuru kimyevi toz veya 3 kg kapasiteli karbondioksit tipi yangın söndürme cihazı bulundurmanız sizin yararınıza olacaktır.

Yangına sebep olabilecek, ihmal, tedbirsizlik ve dikkatsizliklerden kaçınınız. Yangın belirtisi gördüğünüzde hemen 199 İtfaiye, 155 Polis İmdat veya 177 Orman Yangın Acil telefon hatlarından durumu ilgililere bildiriniz”

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına katılarak veya yardımcı olarak katkı sağlamanın bir vatandaşlık görevi ve yasal yükümlülük olduğu da vurgulandı.

banner346
Son Güncelleme: 15.05.2020 16:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 Farklı Yerde Yangın
6 Farklı Yerde Yangın
Kayıp aranıyor!
Kayıp aranıyor!
Argüden'den hastaneye 4.200 adet maske
Argüden'den hastaneye 4.200 adet maske
Atik’in ‘Göç Psikolojisi Belgeseli’ne LiftOff Global Network ödülü
Atik’in ‘Göç Psikolojisi Belgeseli’ne LiftOff Global Network ödülü
Kültür Dairesi: “Show TV yanlışını düzeltti, teşekkür ederiz”
Kültür Dairesi: “Show TV yanlışını düzeltti, teşekkür ederiz”
Meteoroloji Dairesi’nden uyarı
Meteoroloji Dairesi’nden uyarı
Ataoğlu: “Yüzde 25 kesinti yapılmamalıydı”
Ataoğlu: “Yüzde 25 kesinti yapılmamalıydı”
40 üründen beşinde limit üstü bitki koruma tespit edildi
40 üründen beşinde limit üstü bitki koruma tespit edildi
Yangın tehlikesine karşı uyarı
Yangın tehlikesine karşı uyarı
Ercan Havalimanı’nda pist tamirat çalışmaları başladı
Ercan Havalimanı’nda pist tamirat çalışmaları başladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim