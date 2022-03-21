Polis ve itfaiye memuru aday adayları eğitime başladı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, altı ay sürecek Temel Eğitim kapsamında, Polis Okulu Müdürlüğü'nde teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacak olan Polis ve İtfaiye aday adayları, Temel Eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Polis Örgütü kadrosuna dahil olacaklar.