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Polis ve itfaiye memuru aday adayları eğitime başladı

105 Erkek ve 20 Bayan Polis Memuru ile 25 İtfaiye Memuru aday adayı, bugün Polis Okulu Müdürlüğü’nde Temel Eğitimlerine başladı.

21 Mart 2022 Pazartesi 16:45
Polis ve itfaiye memuru aday adayları eğitime başladı

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, altı ay sürecek Temel Eğitim kapsamında, Polis Okulu Müdürlüğü'nde teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacak olan Polis ve İtfaiye aday adayları, Temel Eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Polis Örgütü kadrosuna dahil olacaklar.

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Son Güncelleme: 21.03.2022 18:48
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