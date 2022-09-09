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Polis uyardı..

09 Eylül 2022 Cuma 15:45
Polis uyardı..

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği'nin düzenlediği Drag Yarışı dolayısıyla bugün 17-22.00 ile yarın 17-23.00 saatleri arasında, Ercan Havalimanı-Akıncılar köyü, I. Tünel yolu kapalı olacak.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışı II. Tünel yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü olarak verilecek.

Polis, bu güzergahı kullanacak sürücüleri, kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

 

 

 

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Son Güncelleme: 09.09.2022 18:25
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