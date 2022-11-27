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Polis trafikte yine göz açtırmadı… Toplam 291 araç sürücüsü rapor edildi, 18 araç trafikten men edildi

27 Kasım 2022 Pazar 14:27
Polis trafikte yine göz açtırmadı… Toplam 291 araç sürücüsü rapor edildi, 18 araç trafikten men edildi

Polis tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 291 araç sürücüsü rapor edildi, 18 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının oluşumunda önemli etkenlerden olan süratli ve alkollü içki tesiri altında araç kullanmanın önüne geçebilmek adına dün ülke genelinde trafik denetimlerine devam edildi.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında 1379 araç kontrol edilirken, 130’u belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma ve 13’ü de alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 291 araç sürücüsü rapor edildi, 18 araç ise trafikten men edildi.

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