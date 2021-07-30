Polis Teşkilatı’nda terfiler açıklandı

Polis Hizmetleri Komisyonu kararıyla 151 polis mensubu terfi etti. Teşkilatta 30 müfettiş muavini, müfettişliğe yükselirken, 37 polis çavuşu da müfettiş muavini oldu. 60 polis memuru da çavuşluk rütbesine yükseldi.