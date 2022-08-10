Polis telefonla dolandırıcılık yapanlara karşı yeniden uyardı

Polis Basın Subaylığı, halkı, artan telefonla dolandırıcılık vakaları konusunda yeniden uyarıda bulundu; telefonla arayan kişilere kimlik bilgilerinin, banka hesap numaralarının ve şifrelerinin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Dolandırıcılık için aranan kişilerin telefonu kapatması ve hemen 155 Polis İmdat hattını veya en yakın polis merkezini aramaları istendi.

Açıklamada, son günlerde, orta yaş ve üzeri şahısları telefonla arayan ve kendilerini özellikle polis, savcı, asker veya banka görevlisi olarak tanıtan kötü niyetli kişilerin, aradıkları kişilere mevcut banka hesaplarının tehlikede olduğunu ve paralarının kendileri vasıtasıyla devlet güvencesine alınacağı yönünde beyanda bulunduktan sonra bankadaki mevduatlarını çekip başka hesaplara aktarmaları yönünde girişimde bulunarak dolandırıcılık faaliyetlerine devam ettiklerinin görüldüğü belirtildi.

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, telefonda arayan bu kötü niyetli kişilerin yaptıkları hakkında bilgi vererek şu uyarılarda bulundu:

“Banka hesabınızın suç örgütleri tarafından ele geçirildiği ve/veya hesabınızın tehdit altında olduğunu söylemeleri durumunda;

Kendisini polis, savcı veya hesabınızın bulunduğu bankanın görevlisi olarak tanıtan şahıslara; kimlik bilgilerinizi, banka hesap bilgilerinizi veya şifrelerinizi asla vermeyin.

Sizi telefonda meşgul etmelerine müsaade etmeyin.

Onların talimatlarına uymayın.

Telefonu kapatın ve çekinmeden hemen 155 Polis İmdat hattını veya en yakın polis merkezini arayın.

Paranızı size söylenen hesaplara asla göndermeyin.

Şayet göndermişseniz, hemen polis merkezini arayarak gecikmeden olaydan polisi haberdar edin.

Unutmayın, hiçbir polis, savcı veya banka görevlisi, paranızı bankadan çekerek başka bir hesaba yatırmanızı, havale veya EFT yapmanızı istemez.”