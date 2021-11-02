Polis, telefon dolandırıcıları konusunda uyarmak için bildiri dağıttı

Dağıtılan bildirilerde, telefonla arayıp, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan şahıslara, kimlik bilgileri, banka hesap bilgileri veya şifrelerin verilmemesi uyarısı yapıldı.

Bildiride ayrıca bu şahısların telefonda verdikleri talimatlara uyulmayıp, telefon hemen kapatıldıktan sonra 155 polis imdat hattını veya en yakın polis karakolunun aranması istendi.



Polis, bir süreden beridir özellikle yaşlı kişileri telefonla arayarak dolandıran kişiler konusunda uyarıda bulunuyor.