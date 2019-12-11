Polis sürücüleri uyardı...

Polis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle Nergisli - İnönü kavşağı arasındaki yol üzerinde bulunan derenin taştığını ve yağmur sularının yol üzerinden aktığını kaydederek, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.