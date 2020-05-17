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Polis su tankeri olanların yangın söndürme çalışmalarına yardımcı olmasını istedi

Polis, Kalkanlı-ODTÜ'yü olumsuz etkileyen yangına müdahale için Güzelyurt ve Girne bölgesinde su tankeri bulunan vatandaşlara yardım çağrısı yaptı.

17 Mayıs 2020 Pazar 17:44
Polis su tankeri olanların yangın söndürme çalışmalarına yardımcı olmasını istedi
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Polis, Kalkanlı-ODTÜ'yü olumsuz etkileyen yangına müdahale için Güzelyurt ve Girne bölgesinde su tankeri bulunan vatandaşlara yardım çağrısı yaptı.

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Polis Basın Subaylığı, karadan ve havadan yangın söndürme çalışmaları sürerken, Girne, Güzelyurt ve civar köylerde yaşayan ve su tankeri bulunan vatandaşların, Kalkanlı'daki ODTÜ bölgesine giderek yangın söndürme çabalarına katkıda bulunmalarını istedi.

Duyuruda, bunun bir vatandaşlık görevi ve yasal zorunluluk olduğu hatırlatıldı.

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Son Güncelleme: 17.05.2020 17:56
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