Polis su tankeri olanların yangın söndürme çalışmalarına yardımcı olmasını istedi

Polis, Kalkanlı-ODTÜ'yü olumsuz etkileyen yangına müdahale için Güzelyurt ve Girne bölgesinde su tankeri bulunan vatandaşlara yardım çağrısı yaptı.
Duyuruda, bunun bir vatandaşlık görevi ve yasal zorunluluk olduğu hatırlatıldı.
Polis, Kalkanlı-ODTÜ'yü olumsuz etkileyen yangına müdahale için Güzelyurt ve Girne bölgesinde su tankeri bulunan vatandaşlara yardım çağrısı yaptı.
Polis, Kalkanlı-ODTÜ'yü olumsuz etkileyen yangına müdahale için Güzelyurt ve Girne bölgesinde su tankeri bulunan vatandaşlara yardım çağrısı yaptı.
Duyuruda, bunun bir vatandaşlık görevi ve yasal zorunluluk olduğu hatırlatıldı.