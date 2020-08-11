Polis, sokağa çıkarken maske takmanın yasal zorunluluk olduğu uyarısında bulundu ve kurallara uymayanlar hakkında cezai kovuşturma başlatılacağını belirtti.

Polisten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Son günlerde Corona Virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış göstermiş olması, sağlık konusundaki bireysel tedbirlerin tekrardan gözden geçirilmesi yeniden önem kazanmıştır.

Hepimizin sağlığı ve güvenliği için halkımızı rehavete kapılmamaya, sorumluluk bilinci ile hareket etmeye, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla Bakalar Kurulu tarafından alınan tedbirlere harfiyen uymaya ve sosyal mesafeyi korumaya davet ederiz.

Sokağa çıkarken maske takmanın yasal zorunluluk olduğunu, kurallara uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma başlatılacağını bir kez daha hatırlatırız.”