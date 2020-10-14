Polis, scooter ile devriye gezerek, bölgenin güvenliğini sağlıyor

Maraş'ın bir bölümü, halkın kullanımına açıldığı 8 Ekim'den beri ziyaretçi akınına uğruyor. Polisler, scooter ile bölgede devriye gezerek güvenliği sağlıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın bir kısmı, halkın kullanımına açıldığı 8 Ekim Perşembe gününden beri ziyaretçilerle dolup taşıyor! Yediden yetmişe, yüzlerce kişi, Maraş’a akın ediyor!

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı Maraş’ta, yıkılma tehlikesi olan binalarda uyarı levhaları dikkat çekiyor. Yapılara girişin yasak olduğu Maraş, havadan drone ile takip ediliyor. Polis, elektrikli scooter ile devriye gezerek, güvenliği sağlıyor.

AKDENİZ'İN LAS VEGAS'I İDİ

Maraş, "Akdeniz’in Las Vegas’ı" olarak biliniyordu. 1974 öncesi; 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunan Maraş'ta; 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 4 bin 649 ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat yer alıyordu. Burada; İngilizce, Yunanca ve Türkçe dillerinde "8 bin 500" kitabın olduğu bir de kütüphane mevcuttu. (MHA)