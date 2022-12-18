Polis, sahte ABD Doları banknotlar konusunda uyardı

Polis, vatandaş ve kurumları tedavüle sürüldüğü tespit edilen sahte ABD Doları banknotlarla ilgili uyararak, sahte banknotların seri numaralarını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, dün Gönyeli’de bir kumarhanede müşteri tarafından 100’lük ve 50’lik banknotlardan oluşan toplam 1150 sahte ABD Doları banknotun tedavüle sürüldüğü anımsatılarak, sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “100’lük ve 50’lik ABD Doları” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur” denildi.

Açıklamaya göre, tedavüle sürülen sahte 100’lük ABD Dolarlarının seri numaraları şöyle:

KC45601034A, KC45601454A, KC45601135A, KC45601403A, KC45601345A, KC45601163A, KC45601066A, KC45601346A, KC45601013A, KC45601341A, KC45601966A

Tedavüle sürülen sahte 50’lik ABD Dolarlarının seri numaraları şöyle:

MB53350153A