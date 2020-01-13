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Polis örgütü değişiklik yasa tasarısı onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle onaylandı.

Polis örgütü değişiklik yasa tasarısı onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle onaylandı.

13 Ocak 2020 Pazartesi 14:46
Polis örgütü değişiklik yasa tasarısı onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasa tasarısını kabul ettikten sonra bugünkü çalışmalarını tamamladı. Bir sonraki genel kurul toplantısı yarın saat 10.00’da yapılacak.

ROGERS

Konuşmaların ardından Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınmaya başlandı. 

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, tasarıya ilişkin raporu sunuşta yaptığı konuşmada, mevcut durumda yapılabilecek en iyisi olduğunu düşündükleri bir değişiklik yapıldığını getirdi.

Kısa süre önce yapılan işe alımların teşkilatı az da olsa rahatlatacağını ancak yine de birçok eksiklik ve sorun olduğunu dile getiren Rogers, terfiler konusunda mahkemeye taşınan olayın da bazı kadro sıkıntıları yarattığını kaydetti.

Terfilerle son yıllarda yaşanan sorunların şu anda yaşanan aksaklıkların sebebi olduğunu belirten Rogers, buna örnek olarak PGM 1’inci ve 2’nci yardımcılıklarının, mevcut yardımcıların emekliliğiyle birlikte boş kalmasını gösterdi. 

Rogers, değişikliğin komiteden oybirliği ile geçtiğini kaydetti. 

ARIKLI

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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, polis teşkilatının sadece boş olan “Polis Müdür Muavinleri” için değil de, genel bir düzenleme istemesini arzu ettiklerini ifade ederek, polis teşkilatının tek sıkıntısının bu olmadığını söyledi. 

Polisin sorununu meclisin çözmesi gerektiğini ifade eden Arıklı, pansuman nitelikli çözümlerle bir yere varılamayacağını kaydetti. 

Arıklı, 100 yeni polisle 900 kusurluk açığın kapanmayacağına işaret ederek, köklü çözümlere ihtiyaç duyulduğunu ve polisin, asli görevlerini yapar hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetlerin bu iradeyi ortaya koymak yerine, palyatif yasa tasarılarını gündeme getirdiğini iddia eden Arıklı, “Polisin sorunlarını getirin de hep beraber çözelim” dedi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, devletin başta gelen görevlerinden birinin güvenliği sağlamak olduğunu hatırlatarak, ülkede polis olmamasının kaos anlamına geldiğini kaydetti.

Polis örgütünün sayı bakımından çok yetersiz olduğunu ifade eden Angolemli, artan nüfusla kriminal olayların çoğalmasının polis yetersizliğinden kaynaklandığını söyledi. 

Angolemli, polis açığının 100 polis alarak kapanamayacağını belirterek, polis teşkilatında şu anda olan polis kadar yeni polis alınması gerektiğini vurguladı.  
Konuşmaların ardından Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Son Güncelleme: 14.01.2020 01:14
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