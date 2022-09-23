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Polis Okulu Yemin Ve Mezuniyet Töreni Yapıldı

23 Eylül 2022 Cuma 19:15
Polis Okulu Yemin Ve Mezuniyet Töreni Yapıldı

Polis Okulu yemin ve mezuniyet töreni yapıldı. Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre bugün 15:00’te, Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda “62’nci dönem polis ve 15’nci dönem itfaiye temel eğitim kursları” yemin ve mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Mezun olan 124 polis memuru ve 25 itfaiye memuru yemin ederek Polis Örgütü kadrosuna dâhil oldu. 

Etkinlikte, 62’nci dönem polis temel eğitimi kursunu birincilik ile tamamlayan Polis Memuru Ahmet Aşan dönem mezunları adına yaş kütüğüne plaket çaktı.

Polis temel eğitimi kurs ikincisi polis memuru Muhammed Emin Coşkun, kurs üçüncüsü ise kadın polis memuru Ezgi İşimtekin oldu.

15’nci dönem itfaiye temel eğitimi kursunu ise birincilik ile tamamlayan itfaiye memuru İrem Tunç dönem mezunları adına yaş kütüğüne plaket çaktı.

İtfaiye temel eğitimi kurs ikincisi itfaiye memuru Özdemir Kaptanoğlu, kurs üçüncüsü ise İtfaiye Memuru Ali Öztürk oldu.

Törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Polis Genel Müdürü İkinci Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu ile diğer polis yetkililerinin yanı sıra mezun olan polis mensuplarının aileleri katıldı.

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Son Güncelleme: 23.09.2022 22:34
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