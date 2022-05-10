Polis narkotik ekiplerinden Gökkuşağı Operasyonu

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen “Gökkuşağı Operasyonu” kapsamında, uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve haplar ile nakit para ele geçirildi; yaşları 24 ile 32 arasında değişen 4 kişi ise tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen Gökkuşağı Operasyonu kapsamında, üç ayrı evde arama yapıldı.
Operasyon kapsamında O.C.M.(E-27), C.C.A.(E-32), I.D.C.(E-24) ve I.I.(E-28) tutuklandı.