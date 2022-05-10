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Polis narkotik ekiplerinden Gökkuşağı Operasyonu

OPERASYON KAPSAMINDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

10 Mayıs 2022 Salı 11:30
Polis narkotik ekiplerinden Gökkuşağı Operasyonu

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen “Gökkuşağı Operasyonu” kapsamında, uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve haplar ile nakit para ele geçirildi; yaşları 24 ile 32 arasında değişen 4 kişi ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen Gökkuşağı Operasyonu kapsamında, üç ayrı evde arama yapıldı.

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Aramada, satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 80 gram ağırlığında hintkeneviri (SKUNK) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, toplam 137 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, bir hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 24 bin 765 TL, 130 Sterlin ve 100 Euro nakit para bulunarak emare alındı.

Operasyon kapsamında O.C.M.(E-27), C.C.A.(E-32), I.D.C.(E-24) ve I.I.(E-28) tutuklandı.

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Son Güncelleme: 10.05.2022 11:47
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