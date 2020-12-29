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Polis “Komplo Pazarlığı” başlığıyla yer alan haberle ilgili açıklama yaptı

29 Aralık 2020 Salı 18:58
Polis “Komplo Pazarlığı” başlığıyla yer alan haberle ilgili açıklama yaptı
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POLİS BASIN SUBAYLIĞI  BUGÜN BASINDA “KOMPLO PAZARLIĞI” BAŞLIĞIYLA YER ALAN HABERLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

“HABERDE YANILTICI NİTELİKTE ASILSIZ İDDİALARA YER VERİLDİ”

“SÖZ KONUSU POLİS BAŞMÜFETTİŞİ HAKKINDA 2 AYRI DOSYA BAŞSAVCILIĞA İLETİLDİ”

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Polis Basın Subaylığı, bugün yerel bir gazetede, “Komplo Pazarlığı” başlığı altında, bir Polis Başmüfettişi hakkında, rüşvet olayı bahane edilerek görevden uzaklaştırıldığının iddia edildiği haberle ilgili açıklama yaptı ve haberde yanıltıcı nitelikte asılsız iddialara yer verildiği ifade edildi.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ilgili Polis Başmüfettişi hakkında;  Resmi Evrak Sahteleme, Tedavüle Sürme, Sicillerde Sahtekarlık Yapma, Görevi Kötüye Kullanma ve Sahtekarlıkla Kayıt Temin Etme suçlarından bir dosya;   Rüşvet Almak, Resmi Evrak Sahtelemek, Sicillerde Sahtekarlık Yapmak, Yalan İfade Vermeye Teşvik Etmek ve Görevi Kötüye Kullanmak suçlarından ise başka bir dosya olmak üzere 2 ayrı dosyanın Başsavcılığa iletildiği açıklandı.

Her iki dosya ile ilgili dava sürecinin Mahkemede halen devam ettiği kaydedilen açıklamada, “Yapılan yayının, halen yargısal işlemin devam ettiği sırada işlemi yanlış aksettirerek Polis Genel Müdürlüğünü yıpratıcı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte asılsız iddialara yer verildiği görülmektedir.  Kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.

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