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Polis kırsal kesimlerde göz açtırmıyor
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Polis kırsal kesimlerde göz açtırmıyor

Polis kırsal kesimlerde göz açtırmıyor

07 Temmuz 2019 Pazar 22:19
Polis kırsal kesimlerde göz açtırmıyor

POLİS KIRSAL KESİMLERDE GÖZ AÇTIRMIYOR

Ergün YAHAT

Gazimağusa polis müdürlüğü trafik şubesi ekipleri son zamanlarda artan trafik kazaları nedeniyle personel sayısı yetersizliği olmasına rağmen ekipler her bölgeye dağılıp saatlerce görev yapmaya devam ediyor özellikle bugün yapılan bazı köylerde ehliyetsiz sürücüler, kayıtdan düşük otomobillere ceza yağarken çok sayıda vatandaş denetimleri takdirle karşıladı .

KIBRIS MANŞET DENETİMLERİ YERİNDE İZLEDİ POLİS GÖREVİNİ YAPAR VAY YAPMAZ YİNE VAY?.

Bugün Kıbrıs Manşet olarak vatandaşlarımız için sıcak havada bazı köylerimizde denetimleri yerinde sizler için takip ettik. Evrakları eksik olan bazı sürücüler polis ekipleri ceza yazınca etmedikleri beddua kalmıyor. Yazık günah yinede polis ekipleri yapılan küfürlere rağmen soğukkanlı bir şekilde görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam ettiler.

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