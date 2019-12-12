Polis Karpaz bölgesinde seyredecek sürücüleri uyardı

Polis, İskele - Karpaz ana yolunun Bahçeler mevkii ile Tuzluca kavşakları arasında, İskele - Ardahan ana yolu ve Kaplıca - Büyükkonuk ana yolunda yağmur suları ve bunun etkisiyle yer yer toprak ve taşlar aktığını belirterek, bu güzergahları kullanacak sürücülere yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.

