Polis, Kantara bölgesindeki yollarda buzlanma nedeniyle sürücüleri uyardı
Polis, Kantara bölgesindeki yollarda buzlanma olduğunu bildirdi ve sürücüleri uyardı.
Polis, Kantara bölgesindeki yollarda buzlanma nedeniyle sürücüleri uyardı
Polis, Kantara bölgesindeki yollarda buzlanma olduğunu bildirdi ve sürücüleri uyardı.
14 Mart 2022 Pazartesi 10:45
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Kantara Meydanı ile Kantara - Mersinlik ve Kaplıca- Mersinlik yollarında buzlanma meydana geldiği kaydedilerek bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.
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