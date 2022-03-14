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Polis, Kantara bölgesindeki yollarda buzlanma nedeniyle sürücüleri uyardı
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Polis, Kantara bölgesindeki yollarda buzlanma nedeniyle sürücüleri uyardı

Polis, Kantara bölgesindeki yollarda buzlanma olduğunu bildirdi ve sürücüleri uyardı.

14 Mart 2022 Pazartesi 10:45
Polis, Kantara bölgesindeki yollarda buzlanma nedeniyle sürücüleri uyardı

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Kantara Meydanı ile Kantara - Mersinlik ve Kaplıca- Mersinlik yollarında buzlanma meydana geldiği kaydedilerek bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

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Son Güncelleme: 14.03.2022 11:04
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