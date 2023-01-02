Polis: İki haftada 75 kilo uyuşturucu sahillerimize vurdu

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada KKTC sahillerinden sadece 2 haftada 75 kilo uyuşturucu toplandı.

Polis Genel Müdürlüğü açık denizlerden KKTC’nin farklı bölgelerindeki sahillere vuran, kaynağı henüz tespit edilemeyen kalıp halinde getirilmiş “Hintkeneviri” türü uyuşturucu maddelerin uzun zamandır ekiplerinin bilgisi ve koordinesi ile sahillerimizden toplandığını açıkladı

18 Aralık 2022 - 01 Ocak 2023 tarihleri arasında, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından tüm bölge sahillerinde yapılan kapsamlı aramalar neticesinde, bugüne değin sahillere vuran toplam 75 kilogram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis sahillerde, görsellerdeki benzeri cisimleri görenlerin bu nesnelere dokunmadan en yakın polis karakoluna haber vermelerini istedi.