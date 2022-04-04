Polis haberleri

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Mart-3 Nisan tarihleri arasında K.E.B.’nin (E-47), Hatmi Sokak üzerinde bulunan bir siteye elektrik akımı taşıyan toplam 54 metre uzunluğundaki yer altı elektrik kablolarını keserek, çaldığı tespit edildi. K.E.B. tutuklandı.
YENİBOĞAZİÇİ HALK PLAJI’NDA YANGIN
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, çardak ve içerisinde bulunan masa, sandalye ve perdeler ile yangının sirayet etmesi sonucu ahşap sahil yürüyüş yolunun bir kısmı, can kurtaran kulesi ve bir iş yerine ait şemsiye yanarak, zarar gördü.