banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
kapalı
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Alsancak'ta iş kazası: 1 ölü
Alsancak'ta iş kazası: 1 ölü
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Lefkoşa'da korkutan kaza!
GAÜ ÖĞR. GÖR. UZM. Diyetisyen Güneşer'den yaz aylarına daha sağlıklı başlamanın 10 yolu
Yeniboğaziçi Belediyesi çalışanlarının Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemi sürüyor
banner405

Polis haberleri

Lapta’da bir kişi, “yer altı elektrik kablolarını keserek, çalmaktan dolayı” tutuklandı.

04 Nisan 2022 Pazartesi 18:15
Polis haberleri

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Mart-3 Nisan tarihleri arasında K.E.B.’nin (E-47), Hatmi Sokak üzerinde bulunan bir siteye elektrik akımı taşıyan toplam 54 metre uzunluğundaki yer altı elektrik kablolarını keserek, çaldığı tespit edildi. K.E.B. tutuklandı.
YENİBOĞAZİÇİ HALK PLAJI’NDA YANGIN

banner341
Yeniboğaziçi Halk Plajı’nda, dün saat 16.30 sıralarında sahil şeridi içerisinde bulunan ahşaptan yapılmış çardakta henüz tespit edilemeyen bir sebepten yangın meydana geldi. 
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, çardak ve içerisinde bulunan masa, sandalye ve perdeler ile yangının sirayet etmesi sonucu ahşap sahil yürüyüş yolunun bir kısmı, can kurtaran kulesi ve bir iş yerine ait şemsiye yanarak, zarar gördü. 

banner360
Son Güncelleme: 04.04.2022 22:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alsancak'ta iş kazası: 1 ölü
Alsancak'ta iş kazası: 1 ölü
Erdoğan: “Teknecik’e yakıt geldi, tahliyesine başlandı”
Erdoğan: “Teknecik’e yakıt geldi, tahliyesine başlandı”
Zurnacılar: “Yeniboğaziçi belediyesi yeniden değerlendirilecek. Kesin sonuç alınıncaya kadar meclis önündeyiz…”
Zurnacılar: “Yeniboğaziçi belediyesi yeniden değerlendirilecek. Kesin sonuç alınıncaya kadar meclis önündeyiz…”
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Lefkoşa'da korkutan kaza!
GAÜ ÖĞR. GÖR. UZM. Diyetisyen Güneşer'den yaz aylarına daha sağlıklı başlamanın 10 yolu
GAÜ ÖĞR. GÖR. UZM. Diyetisyen Güneşer'den yaz aylarına daha sağlıklı başlamanın 10 yolu
Yeniboğaziçi Belediyesi çalışanlarının Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemi sürüyor
Yeniboğaziçi Belediyesi çalışanlarının Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemi sürüyor
Kesintilere hazır olun:Gelen yakıt sadece 10 günlük
Kesintilere hazır olun:Gelen yakıt sadece 10 günlük
Tatar: “Tehdit ve şantaj içeren açıklamalar kabul edilemez”
Tatar: “Tehdit ve şantaj içeren açıklamalar kabul edilemez”
Cemil Bulut hayatını kaybetti
Cemil Bulut hayatını kaybetti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim