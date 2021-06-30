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Polis Günü’nde İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’ndan İskele Polis Müdürü Karagil’e ziyaret

30 Haziran 2021 Çarşamba 17:15
Polis Günü’nde İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’ndan İskele Polis Müdürü Karagil’e ziyaret
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SADIKOĞLU: “EN KISA SÜREDE YENİ BİR ARAÇ ALARAK POLİSE TESLİM EDECEĞİZ”
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Polis Örgütünün 57. kuruluş yıl dönümü ve Polis Günü nedeniyle İskele Polis Müdürü Gökay Karagil’i ziyaret etti.  
İskele Belediye Meclisi’nin aldığı bir kararı açıklayan Başkan Sadıkoğlu, bir ay gibi kısa bir sürede yeni bir araç alarak polis teşkilatına teslim edeceklerini söyledi. 
İskele Polis Müdürlüğü’ndeki polisler ve tüm polislerin, ülkedeki huzur, asayiş ve güveni sağladıkları için İskele ilçesi adına teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, “Güven ve huzuru sizlerin sayesinde yaşıyoruz. Bu yalnızca bizim fark ettiğimiz bir durum değil. Bölgemize dışarıdan da gelen kişilerin takdirini alan bir durum. Bu da polisimizin üstün gayretleri sayesinde yaşanıyor. Polis Örgütünün 57. kuruluş yıl dönümü ve Polis Günü dolayısıyla bugün bir kez daha sizlere söylemek istedik” dedi.
“EN KISA SÜREDE YENİ BİR ARAÇ ALARAK TESLİM EDECEĞİZ”
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil’i ziyaretinde, aldığı karar doğrultusunda Polis Müdürlüğü’ne hibe edilmek üzere alınacak araç için geçtiğimiz günlerde İskele Belediye Meclisi’nin aldığı kararı da paylaştı. Sadıkoğlu, en kısa sürede aracın alınarak, Polis Teşkilatına teslim edileceğini açıkladı. 

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Başkan Sadıkoğlu, Karagil’in şahsında tüm polis örgütüne mensup polislere, gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı teşekkürlerini sundu. 
KARAGİL: “İSKELE BELEDİYESİ’NE KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”
İskele Polis Müdürü Gökay Karagil de konuşmasında, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, İskele Belediyesi’nin, İskele Polis Müdürlüğü’ne yapacağı araç teslimi ve örgütü ile ilgili düşünceleri için İskele Polis Müdürü ve tüm polis örgütü adına teşekkür etti. 
Polisin birinci amacının görev yaptığı bölgede vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için ortam hazırlamak olduğunu ifade eden Karagil, polisliğin ferdi değil bir ekip çalışması olduğunun da altını çizdi. 
“Bizim için en büyük mutluluk kaynağı, vatandaşın, yapılan doğru icraatlara, doğru tepkiler verdiğini görmektir” diyen İskele Polis Müdürü Gökay Karagil, bu durumun da kendilerini her şeyden çok mutlu ettiğini vurguladı.
 

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Son Güncelleme: 30.06.2021 18:22
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