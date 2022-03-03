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Polis, gün içerisinde ülke genelinde meydana gelen hasarları paylaştı

GÜZELYURT’TA YILDIRIM DÜŞMESİ, GAZİMAĞUSA VE LEFKOŞA’DA FIRTINA ETKİSİYLE DEVRİLEN AĞAÇ VE TABELALAR NEDENİYLE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

03 Mart 2022 Perşembe 19:15
Polis, gün içerisinde ülke genelinde meydana gelen hasarları paylaştı

GÜZELYURT’TA YILDIRIM DÜŞMESİ, GAZİMAĞUSA VE LEFKOŞA’DA FIRTINA ETKİSİYLE DEVRİLEN AĞAÇ VE TABELALAR NEDENİYLE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Güç içerisinde ülkeyi etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sağanak yağış bazı bölgelerde hasara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt bölgesine düşen yıldırım sonucunda bazı iş yerlerindeki elektronik ve elektrikli cihazlar zarar gördü. 

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Gazimağusa Maraş bölgesinde fırtınanın etkisiyle düşen bir selvi ağacı yolun kapanmasına sebep oldu. Belediye ekiplerinin müdahalesi ile yoldan ağacın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Lefkoşa’da ise, Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde bir iş yerine ait reklam tabelası fırtınanın etkisiyle sökülerek bir aracın üstüne düşerken, Osman Örek Caddesi üzerinde sökülen bir reklam tabelası da seyir halindeki bir araca çarptı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Lefkoşa Surlariçi'nde Mahmut Paşa Sokak üzerinde fırtınanın etkisiyle kökünden sökülen bir hurma ağacının da park halindeki bir aracın üzerine devrilmesi sonucunda araçta maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 03.03.2022 21:20
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